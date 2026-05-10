「阪神３−０ＤｅＮＡ」（１０日、甲子園）ＤｅＮＡは阪神・才木を攻略できず、今季４度目の完封負け。２０２１年以来５年ぶりとなる甲子園での同一カード３連勝はならなかった。初回、１番・三森の右前打と二盗で瞬く間に先制の好機を広げたが、後続が断たれ無得点。二回以降はチャンスの糸口すらつかめなかった。先発・石田裕が好投していただけに、相川監督は「いい投手から早い回に何とか１点でもというところで、うまく