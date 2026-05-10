5月10日、Kアリーナ横浜で開催された『Kstyle PARTY 2026』にチェ・イェナが出演。ポップなステージで会場を楽しませた。【映像】脚が細すぎる！ミニスカート姿で大胆ダンスをするチェ・イェナ2018年にオーディション番組『PRODUCE 48』に出演し、IZ*ONEのメンバーとしてデビューしたチェ・イェナ。グループでの活動を終え、2022年にソロデビューすると、リリースのたびにキャッチーな楽曲が注目を浴びる。日本でも2023年にデ