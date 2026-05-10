ソフトバンクは１０日のロッテ戦（みずほペイペイ）に８―２で大勝した。投げては先発の前田悠が５回２失点の粘投で本拠地初勝利。打っては周東佑京外野手（３０）が単独本盗を含む２安打１打点、２盗塁の活躍を見せた。１点ビハインドの３回、一死三塁から三塁走者の周東が相手バッテリーの隙を突いた。快足で本塁を狙うと、タイミングはアウトかと思われたが捕手のミットからボールがこぼれてセーフに。まさかのプレーでチー