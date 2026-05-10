阪神は１０日のＤｅＮＡ戦（甲子園）に３―０で快勝し、連敗は２でストップ。首位・ヤクルトが敗れたため、ゲーム差は１に縮まった。投打の不調も響き、チームは直近５戦で１勝４敗と停滞ムード。苦境を救ってくれたのは、投打で猛虎の看板を背負う２人の千両役者だった。先発・才木浩人投手（２７）は、好調を持続する相川ベイ打線を７回３安打１四球無失点と完全制圧し、今季４勝目（１敗）。１５０キロ台中盤の剛速球を軸