巨人は１０日の中日戦（バンテリン）で９―４と逆転勝ち。坂本勇人内野手（３７）が代打として途中出場し、８日ぶりの打席で快音を響かせた。坂本は５―４で迎えた８回二死一塁から代打として打席に立つと、中日４番手・藤嶋の４球目・１２２キロの低め変化球を強振。打球が左翼手前に落ちると巨人ファンが多く見守る三塁側からは割れんばかりの大歓声が沸き起こった。試合後には「打ててよかったです」と安堵の表情を浮かべ