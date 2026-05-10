◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―０ＤｅＮＡ（１０日・甲子園）ＤｅＮＡは打線がふるわず零封負けで、わずか１日で３位から４位に後退した。打線は初回に１番・三森大貴内野手の右前打と盗塁で無死二塁としながら、２番・度会隆輝外野手が遊ゴロで走者を進めることができず無得点。その後は阪神の先発・才木の前に７回まで二塁を踏むこともできなかった。相川亮二監督は試合後、「いい投手なので、早い回に１点というのはあっ