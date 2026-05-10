鹿児島県南大隅町根占の雄川で「ドラゴンボート」の大会があり、熱戦が繰り広げられました。 大会は中学生以下の部に3チーム、高校生以上の部に14チームの合わせて17チームが参加しました。 こぎ手やかじ取りら10人のメンバーが息を合わせ、380メートルのコースで順位を競いました。 （出場者）「最高の気分」 （出場者）「楽しかったし、苦しかった。最下位は免れたからよかっ