鹿児島県内では10日、が相次ぎました。空気が乾燥していて、火の取り扱いには注意が必要です。 消防によりますと、10日午後1時前、伊佐市大口牛尾で「畑の野焼きをしていたら火が燃え広がった」と、119番通報がありました。 火はおよそ30分後に消し止められましたが、この火事で畑の枯れ草が焼けました。けが人はいませんでした。 また、錦江町城元の畑で10日午前10時45分ごろ、野焼きの火が広がり、枯れ草およそ1200平方メ&