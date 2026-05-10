きょう5月10日は「母の日」です。鹿児島県いちき串木野市では「母の日」にあわせて、が販売されました。 色鮮やかな赤やピンク、そしてオレンジ。ビニールハウスいっぱいに並んだのは、市来農芸高校で栽培されたカーネーションです。 園芸科の3年生が半年かけて苗から600鉢を育て、実習の成果を披露する場として、毎年この時期に販売しています。 販売会は今月8日に開かれ、生徒たちはカーネー