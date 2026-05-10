歌舞伎役者の市川團十郎さんが2026年5月10日にインスタグラムを更新し、「母の日」の贈り物を披露した。團十郎さんは10年にフリーアナウンサーの小林麻央さんと結婚。11年に長女・麗禾さん、13年に長男・勸玄くんが誕生。麻央さんは17年に乳がんのため亡くなった。「我が家にとっても母の日は特別です」團十郎さんはインスタで、ピンクや赤、紫や白系など、色とりどりで豪華な花束6組が並ぶ写真を公開しながら、「母の日。麗禾と勸