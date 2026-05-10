秋田朝日放送 今シーズンの戦いを終えたプロバスケットボールＢ１の秋田ノーザンハピネッツが１０日秋田市で「ファン感謝祭」を開きました。 秋田市の「ＣＮＡアリーナ☆あきた」で開かれたイベントには「ブースター」と呼ばれる多くのファンが詰めかけました。飲食ブースでは選手たちも接客をしてファンとの交流を深めていました。また、「大運動会」と称して選手たちが様々