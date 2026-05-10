ＮＰＢは１０日、セパ６試合を「ＮＰＢマザーズデー２０２６」として開催。母の日に合わせて、試合では選手だけではなく、審判員もピンク色の特別ユニホームを着用した。スポーツ用品メーカーのＳＳＫは、「ＳＳＫＢＡＳＥＢＡＬＬ」のＸを更新。白井一行審判員の写真をアップし、「ＮＰＢマザーズデー２０２６白井さんにもポーズいただき」と記した。白井審判員は満面に笑みを浮かべて右手の親指、人さし指、小指を伸ば