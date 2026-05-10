俳優の小芝風花（29）が『第34回橋田賞』を受賞し10日、都内で行われた授賞式に登壇した。【全身写真】美しいデコルテ＆肩あらわな黒ドレスで登壇した小芝風花黒の肩出しドレス姿で登場した小芝は「『べらぼう』では、自分の中ですごく乗り越えなければいけない試練がたくさんあって。役に感情移入しすぎて、何度ページをめくっても涙が出ることがありました。脚本がすばらしくて、どうやってお届けできるんだろうと葛藤もあっ