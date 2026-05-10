俳優の竹内涼真（33）が『第34回橋田賞』を受賞し10日、都内で行われた授賞式にVTRでコメントを寄せた。【写真】豪華顔ぶれずらり…『第34回橋田賞』授賞式の様子出演ミュージカルの地方公演のため、VTRでの出演となった竹内は「本当に光栄に思います。この役自身、とても思い入れが強いです。アクティングコーチと一緒に、僕自身を向き合いながら、自分とリンクさせて、結果的にみなさんが愛してもらえる、いいキャラクターを