俳優の今田美桜（29）が『第34回橋田賞』橋田賞を受賞し10日、都内で行われた授賞式に登壇した。連続テレビ小説『あんぱん』（NHK）において、瑞々しく力強い演技が幅広い世代の共感と支持を集め俳優としてのさらなる飛躍を印象づけたと評価され受賞に至った。【写真】豪華顔ぶれずらり…『第34回橋田賞』授賞式今田は、パンツスタイルのオールインワンドレスで登壇し、笑顔で記念品を受け取った。『あんぱん』は、作品として