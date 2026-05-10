「大相撲夏場所・初日」（１０日、両国国技館）波乱の初日となった。結びの一番ではアクシデントが。大の里の欠場で１人横綱となった豊昇龍は高安に上手投げで敗れ、黒星発進。右足を痛め、苦悶の表情で土俵を後にした。時間いっぱいを前に、土俵上でにらみ合いが続き異様なムードに。高安の上手投げに体勢を崩され、最後は上から圧力を掛けられる形で土俵に崩れた。足をひきずりながら土俵を降りると、自力で歩けず、付け