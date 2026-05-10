俳優の小日向文世（72）が『第34回橋田賞』を受賞し10日、都内で行われた授賞式に登壇した。【写真】佐藤浩市、今田美桜、小芝風花…豪華顔ぶれの『第34回橋田賞』授賞式小日向は「このようなすばらしい賞をありがとうございます。『わが家は楽し』の現場では、朝から夜まで、石井ふく子プロデューサー、初日にほぼ全キャストにダメ出しをする監督の山田洋次さん。みなさん90代でした。自分は70代に入り、のんびり俳優業に関わ