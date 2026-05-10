高安（左）が上手投げで豊昇龍を破る＝両国国技館大相撲夏場所初日（10日・両国国技館）一人横綱の豊昇龍は小結高安の左上手投げに屈し、黒星発進となった。右脚を痛めた様子で不安視される。先場所覇者で大関復帰の霧島は隆の勝をはたき込み、白星スタートを切った。大関琴桜は藤ノ川に突き出された。新関脇の2人はともに黒星。熱海富士は一山本にはたき込まれ、琴勝峰は義ノ富士のすくい投げに屈した。小結若隆景は平戸海を