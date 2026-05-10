ハンタウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船が、スペイン領カナリア諸島に到着しました。港からFNNパリ支局・陶山祥平支局長が中継でお伝えします。クルーズ船は日本時間午後2時ごろ到着し、現在後ろに見えています。こちらからクルーズ船までは約300メートルで、時折船内の方が甲板に出てくる様子も確認できています。先ほど、乗客などを空港へ運ぶためのバスが入っていきました。バスにはビニール、窓際にはテープが貼ら