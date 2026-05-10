[5.9 U17アジア杯GL第2節 日本 2-1 中国 ジェッダ]「アントニー(DF元砂晏翔仁ウデンバ)があんな風に点を取ったのを初めてみた。“ドン!”ってキャプテンが決めてくれて、みんなが“グッ!”とエネルギーが出るような感じがあった。すごく大きな点だった」U-17日本代表・小野信義監督は5月9日に行われたAFC U17アジアカップ第2戦の先制弾を、そんな言葉で振り返った。グループ最強と想定していたU-17中国代表を向こうに回したこ