[5.9 U17アジア杯GL第2節 日本 2-1 中国 ジェッダ]「めっちゃ迷った」U-17日本代表・小野信義監督はAFC U17アジアカップ、U-17中国代表との第2戦を終え、率直にそう振り返った。この日、日本のスターティングメンバーは第1戦から8名を入れ替え。ほぼターンオーバーに近い形でのスタートとなっていた。継続しての先発となったのは、主将のDF元砂晏翔仁ウデンバ(鹿島)など3名のみ。当然ながら、小さくない“リスク”も伴う選択だ