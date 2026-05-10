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【J1百年構想リーグ WEST第16節】(豊田ス)名古屋 3-0(前半2-0)京都<得点者>[名]山岸祐也3(9分、29分、90分)<警告>[名]和泉竜司(36分)[京]エンリケ・トレヴィザン(28分)、グスタボ・バヘット(44分)主審:福島孝一郎└山岸祐也ハットトリックの名古屋がWEST制覇に一歩前進!一方で怪我人続出心配も