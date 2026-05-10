[5.10 J1百年構想リーグ EAST第16節 柏 1-0 川崎F 三協F柏]10日に三協フロンテア柏スタジアムで開催されたJ1百年構想リーグ EAST第16節では、柏レイソルと川崎フロンターレが対戦。試合は後半28分に途中出場のFW細谷真大が決勝点を決めて、柏が連敗を6で止めた。前節、浦和に0-1で敗れて6連敗、最下位に沈む柏(勝ち点11)は、浦和戦のスタメンから2選手を変更。MF小西雄大を3試合ぶり、DF三丸拡を2試合ぶりに起用し、それぞれ3-