[5.10 J1百年構想リーグEAST第16節 FC東京 2-1 東京V 味スタ]J1百年構想リーグEASTは10日に第16節を行った。FC東京と東京ヴェルディの“東京ダービー”は、FC東京が2-1で勝利。1-1で迎えた後半アディショナルタイム5分過ぎ、途中出場のFW長倉幹樹が決勝ゴールを沈めた。2位・FC東京は前節・ジェフユナイテッド千葉戦(●0-3)で連勝が4でストップ。首位・鹿島アントラーズと勝ち点5差となった。今節を含めて残り3試合となり、優