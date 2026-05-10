【J2・J3百年構想リーグ WEST-A第16節】(ニンスタ)愛媛 0-2(前半0-0)富山<得点者>[富]亀田歩夢(69分)、キム・テウォン(83分)<警告>[富]キム・テウォン(61分)主審:窪田陽輔