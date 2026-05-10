天皇杯の茨城県予選となる第29回茨城県サッカー選手権大会の決勝が10日に行われ、流通経済大が筑波大に2-1で勝利して5年ぶり12回目の本大会出場を決めた。なお、筑波大はすでにアマチュアシードによる本大会出場が決定済み。そのために決勝を前にして、流経大の天皇杯出場は決定していた。試合は後半32分にMF中野遥翔(1年=沼津U-18)がPKを決めて筑波大が先制。しかし同39分に流経大がMF笠木優寿(4年=広島ユース)のゴールで同