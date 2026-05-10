生成AIの進化は目覚ましい。多少込み入った疑問を投げかけても、想像以上の解像度で回答してくることも珍しくない。そんな時、思わず「ありがとう」と言ってチャットを閉じたくなる。ところが、これは止めるべきだという説がある。理由は簡単だ。AIは、こちらが発した一言のありがとうを受け、コストをかけて計算処理しなければならないからだ。ある試算によれば、ありがとう1回あたり0.3円から1円程度必要だという。しかも相手