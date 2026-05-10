卓球の世界一を決める「2026 ITTF世界卓球選手権ファイナルズ ロンドン大会」は、10日に決勝が行われ、日本女子は中国と対戦する。日本はグループステージ首位通過後、決勝トーナメントでクロアチア、ルクセンブルク、ウクライナを下し、準決勝でも強豪ドイツをストレートで撃破。6大会連続の決勝進出を果たした。迎える決勝を前に、試合前のオーダーが発表された。 ■55年ぶりの頂点へ