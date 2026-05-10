この記事をまとめると ■自動車メーカーは販売チャンネル別に兄弟車を設定していたことがある ■装備などはほぼ同等だったが本家ほどの人気が得られないことが多かった ■派生車にしかないグレードも設定されていたがその多くは人気になることはなかった 本家と同じ中身でも人気は同じにならなかった 現在はすっかり見なくなってしまったが、過去には同じ自動車メーカーであっても販売チャンネルを複数所有し、中身は同じながら