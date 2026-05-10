俳優の志田未来さんが10日、自身のインスタグラムを更新。33才の誕生日を迎えたことを報告しました。【写真を見る】【 志田未来 】 「33歳もがんばります」誕生日を迎え祝福の声が殺到「素敵な女性になった」「年齢不詳の美少女」「30代に見えないです」志田さんは、「33歳♡初心を忘れず一つ一つの作品に向き合って、健康に気をつけながら33歳もがんばります」と、１年間の抱負をひとこと。「HAPPY BIRTHDAY MIRAI」と