サッカー女子のSOMPO・WEリーグ第21節最終日は10日、埼玉スタジアムなどで行われ、2位の三菱重工浦和が3位の日テレ東京Vに1―0で競り勝ち、勝ち点44とした。広島はC大阪ヤンマーと0―0で引き分け。マイナビ仙台は長野を1―0で下した。