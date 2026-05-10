◇セ・リーグ巨人9―4中日（2026年5月10日バンテリンドーム）巨人・坂本が川上哲治を抜く球団単独最多の通算1664単打を記録した。5―4の8回2死一塁で代打で登場。藤嶋の低めのカーブを拾って左前打を放った。直後の吉川の右前適時打につながる一打に「打てて良かったです」。2日の阪神戦以来8日ぶりの打席にも「全然問題なく」と怠ることない準備で結果を出した。この日は母の日。特別仕様のピンクバットで節目の安打を