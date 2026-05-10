福島市で妻を殺害した疑いで、81歳の男が逮捕されました。【映像】現場周辺の様子警察によりますと、福島市の無職・井上巧容疑者（81）は、午前4時ごろ自宅で妻の悦子さん（76）の頭を凶器で殴打したり手で首を絞めたりして殺害した疑いで逮捕されました。井上容疑者からの110番通報を受けて事件が明らかになり、妻の悦子さんは病院に運ばれましたが、約3時間半後に死亡が確認されました。警察の調べに対して井上容疑者は