女優の志田未来が10日にInstagramを更新。33歳の誕生日を迎えたことを報告し最新ショットを公開すると、ファンから祝福の声が集まった。【写真】かわいすぎる！志田未来、笑顔のバースデーショット10日に33歳の誕生日を迎えた志田が投稿したのは自身のソロショット。1枚目にはバースデープレートを持ってカメラに微笑みかける様子、続く2枚目の写真には“HAPPY BIRTHDAY”と書かれたカチューシャを付ける姿が収められている。