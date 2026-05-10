◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―０ＤｅＮＡ（１０日・甲子園）阪神・梅野隆太郎捕手が「母の日」に今季初安打＆好リードで完封勝利に導いた。「その（母の日の）縁もあって、こういうスタメンの日が重なるということは、自分にとっても非常に特別な日なので。いい『ありがとう』を伝えられた。自分は野球人なんで、プレーで『ありがとう』を伝えられるということは、そういう縁とか運とかもあってこういう日を迎えられたので、