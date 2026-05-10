◆大相撲夏場所初日（１０日・両国国技館）小結・高安（田子ノ浦）は、横綱・豊昇龍（立浪）を上手投げ、白星を飾った。左下手を取り、相手が巻き替えてきたところを、素早く上手から投げると、横綱はこらえきれなかった。「冷静に取れたのがよかった」と振り返った。仕切りを繰り返しながら、長いにらみ合いが続いたが、その感情を相撲に持ち込まなかった。１０勝７敗と勝ち越しているが、このところ５連敗を喫していた。「前