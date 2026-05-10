◆パ・リーグオリックス０―２日本ハム（１０日・京セラドーム大阪）日本ハムは首位・オリックスを下し、借金を２に減らし首位とのゲーム差を５に縮めた。２カードぶりの勝ち越しで、５月１日以来の２連勝となった。新庄監督は、２―０の９回１死満塁で一飛に倒れた清宮幸の打撃を指摘した。「最後の満塁で最低でも軽く犠牲フライを打てる選手になってくれないとね。あそこ３点と２点じゃえらい違い。最低よ。最低犠牲フライ