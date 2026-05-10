◆パ・リーグオリックス０―２日本ハム（１０日・京セラドーム大阪）オリックス・岸田護監督が、日本ハム・カストロに“警告”を与えた。５回、打席中に要求したタイムを巡って、先発のエスピノーザとエキサイト。指揮官は「以前もありましたもんね、危ないので。エスピが気づかずに投げて、（カストロの）顔のあたりに来たら危ないですね、危ない」と発信した。続けて「急に（投球動作を）止めると、肩肘も怖いので…という