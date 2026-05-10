年齢を重ねて白髪が気になってきたけれど、頻繁に白髪染めするのは面倒……。そんな、40・50代にありがちな悩みは、「ハイライトボブ」で解決できるかも。髪をところどころ筋状に明るくするハイライトが白髪を自然にぼかし、伸びても気になりにくいところが嬉しいポイント。いつものボブもハイライトを入れることで立体感や抜け感がプラスされ、ぐっとおしゃれに見えそうです。面倒な白髪染めから解放されるハイライトボブを早速み