テイラー・スウィフトへの情熱を「フルタイム」の仕事に変え、大きな成功を収めている女性がいる。13歳の頃にテイラーのファンコミュニティに加わって以来、熱狂的なファンであり続けているオリヴィア・レヴィンさん（26）は、10年以上前に「Tumblr」や「Instagram」でファンアカウント「SwiftiesForEternity」を開設した。 【写真】クリエイターに転身したオリヴィア・レヴィンさん 大学卒業後、レヴィン