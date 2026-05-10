特撮ヒーロー作品「宇宙刑事ギャバン」で主人公・一条寺烈／ギャバン役を務めたことで知られ、6日に71歳で亡くなった俳優・大葉健二さんの葬儀が10日に営まれた。ギャバンに続くメタルヒーロー「宇宙刑事シャリバン」の主人公・伊賀電／シャリバンを演じた俳優・渡洋史(63)が同日、自身のインスタグラムを更新して報告した。 【写真】ギャバン、バトルケニア、デンジブルー…マスクの細かい傷は