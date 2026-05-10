明日11日も全国的に晴れる所が多く、紫外線に注意が必要です。東北から九州では、昼間は半袖がちょうどよいくらいの汗ばむ陽気の所が多いでしょう。ただし、関東甲信では、午後はにわか雨の可能性があります。南西諸島は曇りや雨で、先島諸島では大雨となるおそれがあります。明日11日も全国的に晴れて半袖日和関東甲信はにわか雨に注意明日11日は、高気圧の中心が東の海上へ移動するものの、北海道から九州は高気圧の勢力下で、