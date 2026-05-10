長友佑都が10試合ぶりにスタメン復帰したFC東京は5月10日、明治安田J1百年構想リーグの第16節で東京ヴェルディと対戦し、2-1で勝利した。10試合ぶりにスタメン復帰した日本代表DF長友佑都は「勝ってよかったですね。もうどうなるかと思った」と本音を語った。この試合が北中米ワールドカップのメンバー発表前でラストゲームとなった。3月14日の水戸ホーリーホック戦以来のスタメン出場を果たし、後半32分までプレーした。長