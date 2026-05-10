バーミンガム・シティ古橋亨梧のアートが「そっくり」と話題に歯ブラシで描かれたFW古橋亨梧のアートが「そっくり」と話題になっている。古橋の所属するイングランド2部バーミンガム・シティの公式X日本語版で公開された動画で明らかになったもの。男性アーティストが鏡に歯磨き粉を取り出し、それを歯ブラシを使って塗り拡げていく。それによって描き出されたのは古橋の似顔絵だった。歯ブラシを使ったまさかのアートに対し