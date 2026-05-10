タレントでレースクイーンとしても活動する水瀬琴音（29）が10日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。ミニスカ“巨大唐揚げ棒”ショットを披露した。「今日は2026フレッシュエンジェルズの初チーム撮影会でした」と報告。巨大な唐揚げ棒を手にしたミニスカ・コスチューム姿の写真をアップし「沢山の方にお越しいただいてめーっちゃ盛り上がったね来てくれたみんな本当にありがとう〜」とつづった。水瀬は、20