ボートレース津のG3「三交マキシーカップ」は10日、予選2日目の競走が行われた。2日目11Rを逃げた中村晃朋（34＝香川）が待望の今節初勝利を挙げた。「前半レースの後にキャブレター交換をして全体に上積みができた。試運転から乗り心地が良くなっていた」勝負を懸けた整備だった。なぜなら21号機は今節の2連対率1位モーター（47.6％、前検時）だからだ。2日目前半を終えて3、6、6着。後半11Rは1号艇の戦いで、もし整備で