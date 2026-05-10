床の上に新聞を広げて読んでいたお父さん。そこに柴犬さんがやってきて…撫でてもらうためにとった『まさかの方法』が可愛すぎると話題になっているのです。 思わず笑顔になってしまうこと間違いなしの微笑ましい光景は記事執筆時点で1.6万回を超えて表示されており、多くの反響が寄せられることとなりました。 【写真：新聞を読んでいる父→犬が『撫でてほしい』と近づいてきて…自分勝手な『まさかの方法』】 新聞を読