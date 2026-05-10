家庭で大切にされてきた人形やぬいぐるみなどの供養祭が10日、愛知県豊田市で行われました。今年で24回目となる供養祭には、多くの人が家庭で愛用してきたひな人形やぬいぐるみなどを持ち寄りました。供養に訪れた人ら：「祭壇がきちんとあって供養してもらえる。『長年ありがとう、お疲れさま』という感じ」「私が生まれた時に実家からもらった。82歳になる。この間まで飾ってたけどね。元気でね」10日は約4000体の人形が供