ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！一見すると意味のない文字列ですが、順番を入れ替えるだけで誰もが知っているあの言葉に早変わりします。頭を柔らかくして、制限時間1分以内に答えを導き出してみてくださいね。問題：「く う が の か」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。く う が の かヒント：最後の文字は「く」答えを見る↓↓↓↓↓正解：のうかがく正解は「のうかがく」でし