ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペア種目で金メダルを獲得した“りくりゅう”ペアの三浦璃来選手さんは5月10日、自身のX（旧Twitter）を更新。“子どもの頃の夢”を明かしました。【写真】りくりゅうペアの“子どもの頃の夢”「ちゃんと人間のままでいてくれてありがとう」三浦選手は「ショートケーキになりたかった木原龍一 ちゃんと人間のままでいてくれてありがとう。ケーキは #ホテルニューオータニ 様からいた